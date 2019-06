È diventato un appuntamento fisso dell’estate di Alessandria: anche quest’anno infatti l’amministrazione comunale propone la rassegna ‘Cinema sotto le Stelle’, giunta alla sua quinta edizione e che ha sempre riscosso un buon successo di pubblico proponendo pellicole sia per gli adulti che per i bambini. La programmazione, attenta a mantenere un ottimo livello qualitativo, prevede film di animazione per famiglie e bambini, commedie per un pubblico eterogeneo e un buon numero di film d'autore. Le proiezioni si terranno come di consueto, nella bella cornice del cortile di Palazzo Cuttica (in via Parma 1), con inizio alle ore 21.30 e un biglietto di 4,50 euro.

Questi i film che tra luglio e agosto, saranno proiettati: martedì 2 luglio, ‘10 giorni senza mamma’; venerdì 5 ‘Bohemian Rhapsody’; domenica 7 ‘Ben is back’; martedì 9 ‘Avengers endgame’; venerdì 12 ‘Green book’; domenica 14 ‘Dumbo’; martedì 16 ‘The mule - il corriere’; venerdì 19 ‘Stanlio & Ollio’; domenica 21 ‘Mia e il leone bianco’; martedì 23 ‘Il professore e il pazzo’; venerdì 26 ‘Ma cosa ti dice il cervello’; domenica 28 ‘A star is born’; martedì 30 ‘La favorita’. Questi invece i film di agosto: venerdì 2 ‘A un metro da te’, domenica 4 -‘Il traditore’; martedì 6 ‘Dolor y Gloria’; venerdì 9 ‘Cafarnao’; domenica 11 ‘Il verdetto the children act’; martedì 13 ‘La paranza dei bambini’; venerdì 16 ‘The wife - Vivere nell’ombra’; domenica 18 ‘Rocketman’; martedì 20 ‘Aladdin’; venerdì 23 ‘I figli del fiume giallo’; domenica 25 ‘L’isola dei cani’; martedì 27 ‘Ricordi?’.