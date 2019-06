Sulle spalle di Umberto: nuovo libro su Eco

ALESSANDRIA - Tutto su Umberto Eco e la sua città. In quasi ottocento pagine viene raccolto e documentato ogni aspetto riguardante i rapporti tra il grande intellettuale e Alessandria. 'Sulle spalle di Umberto. Testimonianze alessandrine di/su/per Umberto Eco’ è il titolo del volume, pubblicato dalle Edizioni Dell’Orso a cura di Gian Luigi Ferraris, Sylvia Martinotti e Guido Ratti. L’iniziativa si è svolta sotto l’egida di associazione ‘Amici del Plana’, Fondazione Francesca e Pietro Robotti d’Italia, Società Alessandrina di Italianistica e Università delle Tre Età di Alessandria. La presentazione si tiene venerdì 28, alle 21, nella sede di Cultura e Sviluppo in piazza Fabrizio De André, 76.



Si è trattato di una grande operazione che ha coinvolto tutta la città. Ventidue associazioni del territorio e due Istituti culturali più che ‘centenari’ (la Biblioteca civica e la Società di Storia Arte e Archeologia) hanno affiancato i 132 sottoscrittori individuali, mettendo a disposizione le risorse per la pubblicazione. Tredici testate giornalistiche hanno dato il loro appoggio. Ottantasei gli autori presenti nel volume che complessivamente raccoglie ben 133 contributi.



Non potevano mancare riferimenti al Piccolo, la testata che da più di novant’anni si identifica con Alessandria. Il volume riporta, per esempio, un significativo scritto che lo scrittore dedicò al giornale nel 2005, pubblicato in prima pagina, in cui definiva il giornale ‘il Times della mia infanzia, modesto solo nel titolo’ .

Il libro dimostra in modo definitivo anche la dimensione del rapporto che Eco mantenne nel tempo con la sua città: il legame non si interruppe mai, continuò a scrivere fino all’ultimo di Alessandria e mantenne salde le amicizie della sua infanzia fino alla fine. Soprattutto emerge l’affetto, magari unito alla sua bonaria ironia, con cui scriveva di Gelindo, del liceo Plana e di tutto quanto rappresentava la comunità in cui si era formato.