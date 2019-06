Una 'sbirra' per rinnovare la piazza

ALESSANDRIA - Sabato 29 e domenica, in piazza Don Soria, la prima Festa della Sbirra: una ‘due giorni’ dedicata alla prima spillatura della birra solidale nata dalla collaborazione tra Ises, Fuga di Sapori, Dolci evasioni e il Birrificio Trunasse, a sostegno del progetto Social Wood. Tanto che parte del ricavato sarà dedicato alla riqualificazione della piazza adiacente il penitenziario.



«La ‘sbirra’ - spiega Andrea Ferrari, presidente di Ises - nasce per sostenere Social Wood e i progetti sociali e solidali che ne derivano: dal 5 giugno, infatti, gestiamo insieme a Kepos Cooperativa Sociale e agli istituti di pena cittadini il verde di piazza Don Soria».

La festa prevede per sabato con gli stand gastronomici apriranno alle 19, con cucina a cura di Hop Mangiare di Birra (e, per i primi cinquanta partecipanti, in omaggio un bicchiere di ‘sbirra’) e dj set di Alberto Palazzolo.

Domenica, invece, sarà una giornata dedicata alle famiglie: alle 10 l’Aps Cambalache aprirà i laboratori di apicoltura; seguiranno i laboratori del Centro gioco ‘Il Bianconiglio’, che ne gestirà ben tre sul tema del riciclo e del riuso, lavorando con i bambini con materiali di recupero.



Ogni bambino partecipante riceverà una merenda gratis e una borraccia del Gruppo Amag (sponsor della giornata) per sensibilizzare all’utilizzo dell’acqua potabile pubblica e alla riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica.

Nel primo pomeriggio, poi, sarà il turno del Clown Lello e di Alvaro Artista di Strada.