Vignale Monferrato Festival: si parte

VIGNALE - Inaugurazione ufficiale nel fine settimana, della quinta edizione del Vignale Monferrato Festival, per la valorizzazione del territorio monferrino patrimonio Unesco. Fino al prossimo 6 luglio il paese si animerà di spettacoli, residenze e workshop.

Si concludono nel weekend le due residenze artistiche che hanno aperto il festival martedì: quella con Daniele Ninarello, danzatore e coreografo piemontese, con Dance Well Dancers venerdì 28 alle 21 con ‘Azzurro scuro’, e l’altra con la coreografa e danzatrice israeliana Ella Rothschild che sabato, alle 21 presenterà ‘What’s up?’; sempre domani, verrà riproposto anche il progetto realizzato dalla Lavanderia a Vapore di Collegno con le scuole di danza piemontesi, The Nelken Line by Pina Bausch.



Stasera venerdì, è anche in programma lo spettacolo ‘360°’ del coreografo Rami Be’er con i danzatori di Kibbutz Contemporary Dance II Company, in prima nazionale; sabato, a seguire 'What's up?', un’altra compagnia israeliana debutterà in prima italiana a Vignale: è la Sol Dance Company, ensemble di otto danzatori capaci con il loro lavoro di raggiungere il pubblico in modo intimo e umano, che presenterà ‘Toml – Time of My Life’.



Domenica 30 alle 21.30, in piazza del Popolo, torna la Gandini Juggling, una delle più prolifiche e interessanti compagnie di circo contemporaneo del mondo con la nuova creazione ‘Stack cats’. Anche in questo caso si tratta di una prima nazionale.



Per il festival, i biglietti sono in vendita online e info 320 1532452 oppure vignale@piemontedalvivo.it