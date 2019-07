Cena e concerto per l'area giochi

BORGORATTO - Una nuova area giochi verrà inaugurata giovedì 4 a Borgoratto, con una grande festa che prevede la presentazione del libro realizzato per il trentennale della Pro Loco e, a seguire, cena in piazza e concerto di Aldo Ascolese, Domenico Berta e Adriano Arena che proporranno uno spettacolo musicale intiolato ‘da Faber Al Cielo’ dedicato ai brani di De Andrè.



La serata prevede alle 18.30 l’inaugurazione dell’area, alle 19, presentazione del libro, alle 20 cena in piazza (con battuta di fassona, agnolotti, bollito misto con salse e dolce) e alle 22 il concerto. Il costo della cena è di 20 euro con parte del ricavato devoluto all’Oncologia dell’ospedale di Alessandria e parte per nuovi progetti per il paese e i bambini..