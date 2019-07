Cena e musica con la Begga'rs Farm

ALESSANDRIA - Martedì 2, dalle 19.30 a The Park: appuntamento a tavola e poi con la musica per l’associazione Aprova . Regala un sorriso. Nel locale di Lungo Tanaro San Martino 4 ad Alessandria, cena solidale per sostenere le diverse attività di promozione del volontariato che coordina.

Il costo della serata è di 20 euro e comprende la cena a buffet e il concerto, oppure (solo il concerto) a 10 euro (prenotazioni ai numeri: 335 7187670 - 339 8165267).

Protagonista musicale la Beggar’s farm con Franco Taulino (voce e flauto, nella foto), Paola Gemma (voce), Mauro Mugiati (voce, chitarra acustica e basso), Brian Belloni (chitarra elettrica e batteria), Eric Zanoni (chitarra elettrica e acustica). In programma brani di cantautori anni ’60 e ‘70.