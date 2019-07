Gavazzana Blues: un duo da non perdere

GAVAZZANA - Lunedì primo luglio per la serie....Succede solo a Gavazzana, come ogni primo lunedì del mese, appuntamento musicale da non perdere. Di scena la pianista statunitense Stephanie Trick & Paolo Alderighi che presenteranno un progetto a quattro mani dedicato alla musica americana.

Un approccio nuovo e fresco per proporre un repertorio di brani della Swing Era, allo stile Stride Piano, ragtime, Blues e Boogi Woogie.

Appuntamento alle ore 21.30 in piaazzetta degli Scacchi.