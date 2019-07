Sul palco, il dialogo fra culture

VIGNALE MONEFARRTO - Al Vignale Monferrato Festival, una prima regionale. Il palcoscenico principale vedrà ‘Les Nuit Barbares’ del coreografo franco algerino Hervé Koubi, , opera dirompente per 15 danzatori dedicata al tema dell’origine della cultura mediterranea.

Proseguono anche le 'residenza' che guardano alla dimensione popolare della danza contemporanea e del dialogo artistico tra culture. Il coreografo Jacopo Jenna lavora insieme ad un gruppo di adolescenti dell’Accademia Magdeleine G per 'Mimema', progetto di ricerca di una scrittura coreografica attraverso il dialogo con una serie di sequenze video riguardanti il corpo e la danza.

Il tema dell’incontro artistico tra culture differenti è, invece, il motore della residenza del coreografo burkinabè Jérôme Kaboré, che lavora insieme ad un gruppo di giovani danzatori e richiedenti asilo, con il progetto L’envol. Anche questi artisti stimoleranno la riflessione con il loro lavoro, in momenti di condivisione aperta al pubblico durante la residenza in corso (nei Rendez Vous alle ore 19) e in un appuntamento conclusivo in apertura delle serate del 4 e 5 luglio.

I biglietti sono in vendita online e presso i punti vendita di Torino (InfoPiemonte di Piazza Castello), a Casale Monferrato e Alessandria, grazie alla collaborazione con Atl Alexala.