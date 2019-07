L'Africa (e la balera) a Vignale

VIGNALE MONFERRATO - Seconda e ultima settimana del Vignale Monferrato Festival, che stasera venerdì 5, in piazza del Popolo dalle ore 21, propone una nuova prima nazionale, con il lavoro del coreografo Roberto Castello: ‘Mbira’, creazione che racconta l’Africa fuori dagli stereotipi, un concerto con due danzatrici, due musicisti e un regista e che - utilizzando musica, danza e parola - prova a fare un punto sul complesso rapporto fra la nostra cultura e quella africana.



Domani, sabato 6, il festival si chiude con una grande festa con lo spettacolo intitolato ‘Balerhaus’ di Sanpapié/Teatro della Contraddizione, una vera balera, una serata danzante con orchestra dal vivo, con danzatori esperti che trasmetteranno i primi rudimenti di ogni ballo per poi lasciare la pista a tutti, perché ognuno possa scatenare in libertà la propria danza: uno spazio di ricerca nell'ambito della danza, del teatro, della poesia e della musica contemporanei, che permetterà di giocare reinterpretando i ruoli, i temi e le atmosfere.



