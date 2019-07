Serata con l'orchestra Giuseppe Verdi

NOVI LIGURE - Alle ore 21 di sabato 6 luglio, in piazza Dellepiane, concerto del Novi Marenco festival nel quale si esibirà l’Orchestra sinfonica ‘Giuseppe Verdi’ di Milano.

La ‘Verdi, come amano definirla gli appassionati e gli intenditori di musica, è una vecchia conoscenza del festival che Novi Ligure organizza per ricordare il concittadino Romualdo Marenco che fu un grande compositore musicale.



Nel concerto, intitolato ‘Benvenuta estate’, l’Orchestra sarà accompagnata dal clarinetto solista Calogero Palermo e diretta dal maestro Maurizio Billi. Questi è il direttore artistico del Novi Marenco festival, ma come principale occupazione artistica ha quella della direzione della banda musicale della Polizia di Stato.

Il concerto di cui i novesi potranno godere domani sera in piazza Dellepiane (in caso di temporale la manifestazione sarà spostata nell’adiacente chiesa della Collegiata), sarà replicato domenica a Milano, nella splendida cornice del castello Sforzesco, nell’ambito della stagione estiva.



L’ingresso al concerto di Novi è libero e gratuito ma, come è d’abitudine del Novi Marenco festival promosso e organizzato dall’assessorato comunale alla cultura e dalla biblioteca civica, è stato messo a disposizione un congruo lotto di posti numerati che sarà possibile ritirare gratuitamente presso la biblioteca civica, durante l’orario di apertura, venerdì.



Il concerto ‘Benvenuta estate’ in programma domani sera a Novi può vantare il patrocinio della diocesi di Tortona ed è finanziato da sponsorizzazioni e contributi, fra i quali quelli della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.