Dopo Riccardo e Dodi, un altro ex Pooh per la solidarietà

CASTELNUOVO SCRIVIA - Ancora un prestigioso ospite porterà il suo contributo in musica e solidarietà all'associazione Franca Cassola Pasquali di Castelnuovo Scrivia: sarà Red Canzian, per un concerto che si terrà, come ogni anno, venerdì 6 settembre a Castelnuovo Scrivia in occasione della ventunesima Giornata "Franca Cassola Pasquali".

Il tour di Red Canzian "Testimone del tempo - Le canzoni della nostra vita" farà tappa a Castelnuovo Scrivia venerdì 6 settembre alle 21,30 in piazza Vittorio Emanuele, portando così per l'occasione ancora un componente dei Pooh, dopo l'entusiasmo suscitato anni fa dai concerti di Riccardo Fogli e Dodi Battaglia.

All'associazione "Franca Cassola Pasquali" è stato infatti riconosciuto il premio nazionale "Amici della Musica" per l'impegno profuso ogni anno a favore della ricerca medico-scientifica e nella fattispecie per l'Unità di Senologia dell'Ospedale di Tortona, Breast Unit oggi realtà a livello nazionale all'avanguardia con tutte le sue professionalità.