San Cristoforo, Sala del Torchio: la magia del violino di Ivos

Nella Sala del Torchio nel parco del castello di San Cristoforo domenica 14 luglio, a partire dalle ore 21.00, ad esibirsi sarà Ivos Margoni, un giovane violinista romano di appena vent'anni che però al suo attivo ha un curriculum da vero professionista.

Non è usuale poter ascoltare il violino solo, ma, assicura Gianluca Faragli - direttore artistico della rassegna Settimane Musicali Internazionali, di cui il concerto fa parte - Ivos Margoni, con abile virtuosismo, saprà coinvolgere il pubblico con musiche che spaziano da Bach e, attraverso Paganini, il virtuoso del violino, arriverà a Penderecki, compositore polacco contemporaneo.

Ivos Margoni già all’età di 6 anni si avvicinava allo studio del violino e attualmente studia con Marco Fiorentini e con Salvatore Accardo all'Accademia di Cremona. Ha frequentato le masterclass di Mariana Sirbu e Sergey Girshenko e, nel 2017 e nel 2018, il corso di alto perfezionamento di Salvatore Accardo, considerato uno dei maggiori violinisti contemporanei a livello internazionale, all'Accademia Chigiana di Siena dove ha ottenuto il diploma di merito.

La rassegna è organizzata dall'associazione Musica&Cultura Pentagramma in stretta collaborazione con l'associazione Oltregiogo e con il prezioso appoggio di diversi sponsor locali e gode, come gli anni scorsi, del patrocinio dei Comuni ospitanti, del Lions Club Gavi e Colline del Gavi e della Lilt sezione di Novi Ligure, a cui è destinato il ricavato degli ingressi a offerta ai concerti per progetti in ambito oncologico della provincia di Alessandria.