Fiorella Mannoia prima star di Arena Derthona

TORTONA - Sarà Fiorella Mannoia ad aprire questa sera, giovedì 11 luglio, la decima edizione della rassegna musicale Arena Derthona, l’evento allestito per il decimo anno consecutivo dal promoter tortonese Charly Bergaglio, che in questi anni ha portato in città grandi nomi della musica italiana e internazionale, dalle interpreti contemporanee come Malika Ayane, Annalisa, Noemi, Nina Zilli ai cantautori classici De Gregori e Venditti, dalle star del pop come Nek, Cremonini, Caparezza alle suggestioni jazz e funk di Gualazzi, Bollani, Biondi, dalla canzone napoletana di Arbore e Ranieri al grande songwriting di Burt Bacharach, dalla fusion di Chick Corea, Hiromi, Esperanza Spalding al pop internazionale di Anastacia ed Emeli Sandè.

La musa più amata dai cantautori, Fiorella Mannoia, porterà sul palco di piazza Allende i brani del nuovo album “Personale” e i gioielli del suo repertorio a grandi firme, da “Quello che le donne non dicono” a “Come si cambia”, da “O che sarà” a “Le notti di maggio”, e le grandi cover, da “Sally” a “Ho imparato a sognare”.

Biglietti disponibili a 48 euro nel primo settore, 28 nel secondo.