Fortis, Balletto di Siena e lirica

ALESSANDRIA - Nell'ambito dell' 'Alessandria Summer Events’, arriva il 'Musica&Ballet Festival’ che il 25, 26 e 27 luglio prevede, ad Alessandria, tre sere caratterizzate da spettacoli di qualità, in un luogo particolarmente significativo, la Cittadella in una rassegna promossa dal Comune, assessorato alle Manifestazioni, con CulturAle-ASM Costruire Insieme.

I nomi scelti per questa prima edizione del nuovo Festival sono indubbiamente prestigiosi; propongono tre spettacoli molto differenti l’uno dall’altro, proposti in un contesto che non solo gli alessandrini, meritano di poter avere ‘a portata di mano’ sempre di più.

Tre come scritto, le serate (tutte a ingresso libero, dalle 21.30). Ad aprire il festival giovedì 25 luglio, Alberto Fortis con la sua band, in un concerto durante il quale proporrà il meglio del suo repertorio e cover di brani celebri; venerdì 26, la Compagnia ‘Balletto di Siena’ proporrà invece ‘una ‘Grande Soireé Classique’, i più celebri ‘passi a due’ del repertorio accademico in un evento peraltro inserito all’interno in ‘Acqui In Palcoscenico’. Nel corso della serata verrà consegnato un ‘Premio alla carriera’ (e un Borsalino), all’étoile Luciana Savignano. A chiudere il trittico, sabato 27, saranno i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria in un programma intitolato ‘Lirica sotto le stelle’, duetti e scene esilaranti dall'Opera buffa; con Linda Campanella (soprano), Matteo Peirone (basso brillante), Massimo Barbierato (violino), Yesenia Vicentini (violino), Alessandro Buccini (viola), Luciano Girardengo (violoncello), Andrea Albertini (pianoforte).