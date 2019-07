Viaggio (virtuale) a New York e Mozart

ACQUI TERME - ‘Acqui in Palcoscenico’, continua la sua programmazione presso il teatro Verdi, all'aperto.

Venerdì 12, alle ore 21, aprirà il sipario l’Adriana Cava Dance Company, una compagnia storica torinese appassionata di Jazz.

I giovani talentuosi danzeranno sulle coreografie create dalla Cava e da Enzo Scudieri, mettendo in scena ‘Dancing in New York’. «Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio virtuale per le strade di New York, attraverso le tipiche atmosfere musicali che hanno reso la città simbolo della moda, delle arti e dell’avanguardia nel mondo.

Domenica 14, sarà la volta della Compagnia Note a teatro-Balletto Beatrice Belluschi ch proporrà agli acquesi ‘Mozart in rock.

La piece è ispirata al celebre musical francese ‘Mozart l’Opera Rock’ e, nella attuale versione, il regista Stefano Stopazzola dà nuova vita allo spettacolo rivisitandone i dialoghi e le canzoni, offrendo al pubblico una serata ricca di divertimento e di sorprese. Musice di Dove Attia e Mozart, coreografie di Beatrice Belluschi.