Quanti spettacoli nell'Acquese

ACQUI - Il weekend dell’Acquese sarà fervido di spettacoli interessanti. Stasera il teatro en plein air di Acqui Terme ospiterà un altro appuntamento dell’Acqui in Palcoscenico, la kermesse internazionale di danza.

Stasera alle ore 21, aprirà il sipario l’Adriana Cava Dance Company, una compagnia storica torinese appassionata di Jazz. I giovani talentuosi danzeranno sulle coreografie create dalla Cava e da Enzo Scudieri, mettendo in scena ‘Dancing in New York’.

«Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio virtuale per le strade di New York, attraverso le tipiche atmosfere musicali che hanno reso la città simbolo della moda, delle arti e dell’avanguardia nel mondo» ha spiegato la direttrice artistica Loredana Furno. Special guest dell'evento saranno Fabrizio Voghera e Federica Marotta che canteranno dal vivo le melodie dello spettacolo.

Sabato 13 luglio, alle 18.30, presso la chiesa acquese dell’Addolorata si terrà il concerto della Interharmony orchestra. A dirigere l’ensemble di musicisti internazionali Dmitry Sitkovetksy, anche solista di violino accanto Misha Quint, violoncello eSaleem Ashkar, pianoforte. La sera, invece, a Terzo, nell’arena comunale, andrà invece in scena il ‘Max Pisu show’, lo spettacolo comico del noto volto delle trasmissioni Zelig e Colorado che, a partire dalle ore 21, offrirà al pubblico dell’Acquese il meglio dei tanti personaggi interpretati dall’attore in tv e nei tanti teatri italiani.

Domenica 14 luglio si torna ad Acqui per un altro spettacolo di danza. Stavolta, alle ore 21, il teatro della Pisterna ospiterà la Compagnia Note a teatro-Balletto Beatrice Belluschi ch proporrà ed il suo ‘Mozart in rock. Il musical’.

«La piece è ispirata al celebre musical francese ‘Mozart l’Opera Rock’ - ha concluso Loredana Furno. – Nella attuale versione il regista Stefano Stopazzola dà nuova vita allo spettacolo rivisitandone i dialoghi e le canzoni. Le musice di Dove Attia e Mozart; le coreografie di Beatrice Belluschi.