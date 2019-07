I giovedì di Tortona: negozi aperti e cene per le vie della centro

TORTONA - Le serate dei giovedì di luglio, con i negozi aperti fino alle 23,30 e tante iniziative di spettacolo, cultura o gastronomia ad accompagnare lo shopping serale o lo struscio sono diventate negli anni una piacevole abitudine a Tortona e il comitato dei commercianti del centro storico rilancia anche questa settimana, con iniziative dedicate alla gastronomia.

Piazza Malaspina, corso Montebello, via Carducci, via Fracchia, via Bidone saranno i punti in cui i negozi e i locali che vi si affacciano proporranno cene e piatti particolari. Previste anche iniziative benefiche e una mostra d’arte in via Fracchia.