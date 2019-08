Organi storici: nuova stagione

ALESSANDRIA - Presentazione a palazzo Ghilini della 40ª stagione internazionale di concerti sugli organi storici della provincia promossa dall'Associazione Amici dell'Organo.



Diciotto in tutto i concerti, il primo dei quali in programma domenica 4 agosto alle ore 21 nella parrocchiale di Pratolungo di Gavi. Per celebrare il restauro dell’organo ‘Mentasti’, verrà proposto un concerto di Letizia Romiti che presenterà brani di Monteverdi, Purcell, Scarlatti, Mascagni e Provesi.



Tra le località che ospiteranno le serate inserite in questa 40ª stagione, ci sono anche Viguzzolo, Novi, Ovada, Voltaggio, Molo Borbera, Quargnento, Castelnuovo Scrivia, Alessandria Valenza, Lerma e, fuori provincia, Verrua Savoia.

Conferenza su Monteverdi.

Venerdì 2 alle 21, presso la chiesa di Sant'Antonino a Borghetto di Borbera, conferenza intitolata ‘Duoi organi per Monteverdi, quando la Fisica incontra la Musica’, tenuta dal dottor Walter Chinaglia - fisico di formazione, costruttore di organi a canne, noto a livello europeo per le sue ricostruzione di organi in stile antico - che illustrerà il metodo e le Fonti storiche che gli hanno consentito di ricostruire due organi rinascimentali con canne di legno. Brani musicali cinque-seicenteschi saranno eseguiti da Letizia Romiti e sarà anche proiettato in anteprima un documentario della regista Sol Capasso.