Hortus Conclus: Amleto e non solo

NOVI LIGURE - Comincia martedì 27 agosto, presso il Giardino Ortensia di via Paolo da Novi, a Novi Ligure, alle ore 21, la quinta e ultima settimana di programmazione di Hortus Conclusus. Verrà proposto lo spettacolo teatrale ‘Una mosca su Amleto’, di e con Edoardo Ribatto.



Mercoledì 28 sempre alle 21 ma presso i Giardini Durazzo (Via Paolo Da Novi 1) proiezione del film ‘Alice nelle città’ di Wim Wenders, che racconta di Philip Winter un giornalista tedesco, deluso dagli Stati Uniti d'America dopo un viaggio di lavoro. Proprio quando sta per lasciare il suolo americano per tornare in patria, incontra all'aeroporto una connazionale di 9 anni abbandonata dalla madre. Muniti di una sola fotografia, i due si metteranno in viaggio e percorreranno la Germania in lungo e in largo per trovare la nonna della ragazzina.

Giovedì 29, sempre alle 21 (e si raccomanda per ogni evento la massima puntualità), presso la Corte di palazzo Reta di via Giacomo Basso, sarà presentato ‘Alpe’, nuovo progetto Fai per l'Italia sopra i mille metri. Nel corso dell’incontro, la delegazione di Novi Ligure illustrerà il progetto spiegando perchè e come potrebbe (dovrebbe) interessare il territorio della Val Borbera.

Interverranno: Isidoro Parodi, (Fai), Filippo Barbera, Università di Torino su ‘Aree belle e aree brutte. Ma è tutta Italia da... Riabitare? Il caso Val Borbera’, Giovanni Chiesa (Comune di Carrega Ligure), Luca Silvestri, Simone Silvestri, Jacopo Staltari (su ‘I giovani di Magioncalda: un impegno concreto’), Beatrice Fontana (Fai).

Inoltre è prevista la visione di ‘In questo mondo’, film di Anna Kauber, premiato come miglior documentario italiano al 36° Torino Film Festival.