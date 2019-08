Scandinavia e pianoforte. Al castello

MORSASCO - Proseguono i concerti promossi dall’etichetta ‘Da Vinci Classic’ a Morsasco. Mercoledì 28 agosto, ore 21, Fabiano Casanova proporrà un repertorio pianistico legato alla penisola Scandinava con la musica di Edvard Grieg, Jean Sibelius e Wilhem Stenhammar, compositori che hanno dato un contributo fondamentale alle musica del Novecento.

Di Grieg verrà eseguita la ‘Sonata in mi minore op. 7’, di Sibelius l’ ‘Andantino dalla Sonata in Fa maggiore op. 12’ e di Stenhammar la ‘Sonata in sol minore n. 4’.



Gli incontri musicali sono a ingresso gratuito e costituiscono la prova generale del repertorio che nei giorni successivi verrà registrato nella sala dell’Aurora del castello. Le registrazioni vengono svolte da DV Studio per l’etichetta Da Vinci Classics con la direzione artistica è di Massimo Marchese e il patrocinio di DV Studio e Lazzarino Pianoforti.



Fabiano Casanova vanta un’importante carriera concertistica che lo porta a tenere recital come solista in Italia e all’estero, suonando per importanti società di concerti. Ha partecipato a concorsi pianistici nazionali ed internazionali ottenendo vari riconoscimenti . E presidente dell'Associazione Musicale Cluster con la quale, insieme a colleghi musicisti, intende promuovere eventi musicali e interdisciplinari.



Per informazioni: castellodimorsasco@gmail.com; tel.3343769833.