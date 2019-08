Cederna ospite a Volpedo

VOLPEDO - Fine settimana ricco di eventi a Volpedo dove non solo è in programma (alla Società Operaia sabato 31 alle 17) la presentazione della mostra ‘Ritratti divisionisti’ e della Biennale ma anche uno spettacolo.

Dalle 21 di sabato in piazza Quarto Stato, è in programma ‘Da questa parte del mare’, spettacolo teatrale di Gianmaria Testa che vede protagonista Giuseppe Cederna, e con la regia di Carmine Gallione, tratto dal libro della vita di Gianmaria Testa, arrivato in libreria, purtroppo postumo.

È il racconto dei pensieri, delle storie, delle situazioni che hanno contribuito a dar vita ad ognuna delle canzoni dell’album omonimo, ed è un po’, anche, inevitabilmente, il racconto di Gianmaria stesso. È il racconto dei grandi movimenti di popolo di questi anni, ma è anche il racconto delle radici e della loro importanza. Radici che non sono catene, ma sguardi lunghi, n patrimonio di riflessioni umanissime, un distillato di parole preziose.