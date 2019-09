Red Canzian per la Senologia

CASTELNUOVO SCRIVIA - Al Festival di Sanremo tra gli ospiti dell’organizzazione, c’erano anche i rappresentanti dell’associazione ‘Franca Cassola Pasquali’ di Castelnuovo Scrivia che hanno rivisto molti degli artisti che hanno calcato il palco castelnovese nei 20 anni di concerti promossi a sostegno dell’Unità di Senologia di Tortona e sondato il terreno per far arrivare un altro big della canzone italiana in occasione della 21ª Giornata ‘Franca Cassola Pasquali’.

E l'invito è sfociato nel concerto che venerdì 6 settembre alle 21, in piazza Vittorio Emanuele II, a Castelnuovo Scrivia terrà con Red Canzian, che è persona molto sensibile alla tematica di cui si occupa l’associazione.

La tappa di Castelnuovo è inserita nel tour dell’artisti intitola ‘Testimone del tempo – Le canzoni della nostra vita’. Presenterà la serata, ad ingresso libero, Alessandra Dellacà.