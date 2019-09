Mozart e Beethoven con l'Orchestra di Mantova

MOMBELLO - Nuovo appuntamento con la rassegna ‘Armonie in Valcerrina’, alla 20ª edizione, promossa da Associazione Idea Valcerrina.

Sabato 7 alle 16, alla Tenuta Gambarello a Mombello Monferrato, si esibirà l’Orchestra di Mantova diretta dal violino concertatore Carlo Fabiano, col pianista Gabriele Carcano. Gli autori sono gli stessi indicati sul programma generale (Beethoven e Mozart) ma sono cambiati i brani. Verranno infatti proposti di Beethoven il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in do maggiore e del genio salisburghese il Concerto per pianoforte e orchestra K466 in re min, indubbiamente brani di grande effetto.