Red Canzian contro i tumori

CASTELNUOVO SCREIVIA - La serata in ricordo di Franca Cassola Pasquali, creata dall'omonima associazione a sostegno della ricerca sui tumori all'Unità di Senologia dell'ospedale di Tortona, da alcuni anni è un appuntamento musicale consolidato. Dopo Riccardo Fogli e Dodi Battaglia, già ospiti in passato, ora tocca a un altro ex Pooh: Red Canzian porta il tour estivo a Castelnuovo Scrivia, venerdì 6 settembre alle 21, in piazza Vittorio Emanuele II (confermato malgrado l’annunciato maltempo).

Lo spettacolo si intitola ‘Testimone del tempo – Le canzoni della nostra vita’, ad unire il titolo del suo album solista presentato a Sanremo 2018 e la proposta di grandi successi rock. Nelle oltre due ore di concerto fatto di musica e parole Red Canzian sarà accompagnato da Philipp ‘Phil Mer’ Mersa (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere), Alberto Milani (chitarra) e Chiara Canzian (cori).

Presenterà la serata, Alessandra Dellacà. Ingresso libero, si raccolgono offerte.(S.B.)