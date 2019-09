Marina Rei canta sotto la torre

SAN SALVATORE - L’evento di martedì sera 10 settembre è forse il più atteso del calendario di PeM Parole e Musica in Monferrato, almeno così si presenta sulla carta perché in realtà tutte le serate proposte fino ad ora hanno letteralmente entusiasmato il pubblico che vi ha partecipato.

Il Parco della Torre Storica ospiterà, dalle ore 21, Marina Rei. Un’artista che si presenta da sola, un nome che fa subito venire in mente i suoi successi, le partecipazioni a Sanremo o ai concerti del 1° Maggio, il tour con Paola Turci e Max Gazzé e le collaborazioni con diversi altri artisti, Afterhours e Carmen Consoli solo per citarne alcuni.



Marina Rei, pseudonimo di Marina Restuccia è cantautrice, percussionista e batterista. Figlia di Vincenzo, batterista dell'orchestra di Ennio Morricone e session-man, e di Anna Giordano, violista dell'orchestra sinfonica di Roma, Marina è cresciuta con la passione per l'arte, per la musica e le percussioni in particolare grazie anche all'influenza dei genitori che la abituano al jazz, al soul, ma anche alla musica classica.

È artista sensibile e molto attenta alle tematiche sociali, spesso coinvolta in concerti ‘al femminile’ con altre colleghe impegnate a sensibilizzare ad esempio su battaglie importanti come l’importanza di combattere la violenza sulle donne.