Torna Red Canzian

CASTELNUOVO SCRIVIA - Non è da tutti gli artisti, la disponibilità a ritornare a stretto giro a una manifestazione annullata per pioggia. È un bellissimo gesto, quello compiuto da Red Canzian, l’ex bassista dei Pooh oggi solista, che ha portato a Castelnuovo Scrivia venerdì 6 la data del suo tour ‘Testimone del tempo’ per una serata benefica in favore della senologia di Tortona, organizzata dall’associazione Franca Cassola Pasquali.

La pioggia torrenziale ha giocoforza tenuto lontani molti potenziali spettatori e Red dal palco ha lui stesso lanciato la proposta: suonare in quelle condizioni non avrebbe arrecato un buon servizio all’associazione e alla raccolta fondi, per cui ha proposto lui stesso di ritornare in un’altra data, sabato 14 settembre, tra l’enorme soddisfazione di organizzatori e pubblico.

«Sarebbe stato un mezzo concerto, fatto male. Ci siamo consultati e abbiamo deciso di tornare sabato 14 settembre, alle 21. Sarà un grande spettacolo, con oltre 5000 persone come siete abituati ad avere di solito e con un senso, perché noi, oltre alla musica, veniamo qui a promuovere e a parlare dell’associazione dedicata alla signora Franca», ha dichiarato Red.