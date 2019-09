Grandi classici in concerto al castello

TAGLIOLO - “Grandi classici in concerto” è il titolo dell'appuntamento musicale di domenica 15 settembre, alle 17.00, nel suggestivo cortile del castello di Tagliolo. Le musiche di Beethoven, Verdi, Schubert, Bizet e molti altri verranno proposte dall'Orchestra Ex Novo diretta da Chiara Pavan. Il concerto si terrà nell'ambito della rassegna Musicalia 2019 ed è organizzato dal Comune di Tagliolo.

Protagonista sarà la esplosiva giovane Orchestra Ex Novo, con un programma tutto di celebri trascrizioni dal repertorio classico e romantico. L'orchestra nasce nella primavera del 2014 da un'idea di Chiara Pavan di unire in una formazione da camera professionisti e giovani talentuosi accomunati dalla passione per la musica classica. Il gruppo, inizialmente composto da una decina di musicisti, vanta ora un organico attivo di quaranta elementi suddivisi tra legni, ottoni, archi, percussioni e pianoforte. L'orchestra è impegnata nel proprio progetto artistico di diffusione della cultura musicale sia nelle sale da concerto sia facendo risuonare con la propria musica luoghi inattesi.

Chiara Pavan suona regolarmente in concerto sia da solista che in varie formazioni cameristiche in Italia e in Svizzera. In duo con la pianista Eugenia Emma Canale svolge un'intensa attività concertistica in Italia ed all'estero.

Ingresso libero.