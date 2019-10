PianoEchos: tre appuntamenti

ALESSANDRIA - Ha preso giovedì 3 il via da Alessandria la XVI edizione di PianoEchos - Settimane pianistiche in Monferrato che nel fine settimana ha in programma altri tre concerti: venerdì 4 alle 21, la rassegna si sposta a Lu Monferrato, nella Chiesa di San Nazario con l'esibizione de giovanissimo talento Marco Rizzello, vincitore nel 2019 del Concorso Pianistico Internazionale di Bologna. Ilmusicista proporrà la Sonata op. 27 n. 1 di Beethoven, gli Studi Sinfonici di Schumann e due spettacolari brani di Liszt: la Sonata Dante e la Rapsodia Ungherese n. 12.



Il Centro Culturale ‘Borsalino’, a Pecetto di Valenza, sarà lo spazio del concerto di sabato 5 (ore 21). Protagonista della serata il duo pianistico formato da Robert Andres (Croazia/Portogallo) e da Honor O’Hea (Irlanda). Con 25 anni di ininterrotta attività concertistica internazionale il duo ha sviluppato uno straordinario affiatamento che metterà in luce nel bel programma che include opere di Schuamann, Brahms, Grieg, Debussy e il celebre La Valse di Ravel.



Chiuderà la prima settimana di PianoEchos '19 uno dei più importanti trii classici d’Europa, lo Smetana Trio di Praga di scena domenica 6 alle 17, nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale di Fubine; i tre artisti eseguiranno opere di Shostakovich, Arensky e lo splendido Trio op. 15 di Smetana.



In occasione del concerto si svolgerà una visita guidata gratuita all’infernot comunale: il ritrovo è davanti al Municipio alle ore 15.30. Al termine, rinfresco offerto dalla Pro Loco di Fubine.