ALESSANDRIA - La quarta settimana della rassegna itinerante piemontese 'Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche', fa tappa ad Alessandria (al Kristalli) e a Castelceriolo (al macallè).



In entrambe le occasioni il programma prevede la proiezione di 1 cortometraggio, 1 documentario e 1 lungometraggio, arricchiti da un momento conviviale di aperitivo curato dai partner Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta e Nova Coop, con un biglietto d’ingresso di 7 euro.

L'appuntamento al Kristalli è per giovedì 24 alle 18 con il cortometraggio 'Tempo critico', del regista torinese Gabriele Pappalardo; a seguire alle 18.30, il regista torinese d’adozione Daniele Gaglianone introdurrà la proiezione di 'Dove bisogna stare', vite di quattro donne ai confini e tra queste Elena, che affronta quotidianamente le contraddizioni della Valsusa di oggi. In chiusura, alle 21.30, 'Tutti pazzi a Tel Aviv', di Sameh Zoabi, commedia vincitrice del TorinoFilmLab Audience Design Fund che, dopo l’anteprima al Festival di Venezia nel 2018, è stata distribuita con successo in oltre 10 paesi in tutto il mondo. Il film è stato scelto dal Lussemburgo per essere rappresentato nella corsa agli Oscar.