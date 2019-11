Al San Fracesco per AgGREGgazioni

ALESSANDRIA - Nato come libro, poi diventato monologo ora rappresentato da un palco: ‘AgGREGagazioni’ è il titolo dello spettacolo in programma giovedì alle 21 al teatro San Francesco (nella via omonima) ad Alessandria.



Inserito nella stagione teatrale ‘Nodi’, organizzata dalla compagnia Stregatti, la pièce nasce appunto da un testo dell’attore e cabarettista Claudio Gregori, impreziosito per la versione teatrale dalle note del maestro Attilio Di Giovanni.

Greg è un attore, comico, cantante, musicista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e fumettista italiano. Fa parte del duo Lillo e Greg, con cui partecipa a trasmissioni di successo inventando uno stile molto personale di comicità.

‘AgGREGazioni’ narra, con uno scanzonato stile noir, tipico degli anni ’40, la squallida parabola esistenziale di un ragazzetto che vive alla periferia romana.



Un insolito Greg accoglierà il pubblico con il monologo sul ‘Danno del Tabacco’ di Cechov, per poi trasformarsi e vestire i panni di un detective filoamericano che conduce le indagini tra viscide sagrestie e sordidi locali notturni. Una parte di grottesco, due di cinismo, una spruzzata di salacità e due aggregati illustri: Kafka e Cechov. Questa la ricetta della toccante e a tratti esilarante, proposta di Greg.



Per la serata sono ancora disponibili biglietti a 20 euro (ridotto 15 (per studenti, prezzo speciale 8). Per info: 331 4019616.