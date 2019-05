Cucco e Menditto re e regina a 'La Gelsi'

Quasi 230 al via, per una edizione speciale: La Gelsi torna, anche nel ricordo di chi, fino a due anni fa, l'ha organizzata Danny Cortolezzis. Hanno corso anche per lui: molti amici, perché il podismo è anche questo, piacere di correre insieme. I Runner valenzani e la Cartotecnica Piemontese Castellazzo alla regia, sul podio più alto due atleti, Gianfranco Cucco e Marta Menditto, che sanno vincere anche nel triathlon, disciplina in cui sono compagni squadra (alle Frecce Bianche), e si confermano leader anche nel podismo. Per Cucco, che gareggia per Biocorrendo Avis, arrivo in solitaria, 22'50''734 per lui, davanti ai due portacolori della Brancaleone Asti, Alex Zulian (23'17''422) e Gianluca Chiesa (23'35''516), ai piedi del podio Emanuele Massoni (Garlaschese, 23'49''328) e Matteo Volpi (Solvay, 23'58''422). Marta Menditta veeste la canotta dell'Atletica Alessandria: è 15a assoluta e prima donna (26'08''953) e nella classifica femminile precede Ilaria Bergaglio (Novese, (26'22''813) e Silvia Dondero (MaratonetiGenovesi, 27'05''547)