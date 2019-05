Evo Volley allarga i confini. Con Sale e Derthona

Due anni fa hanno deciso di unire le forze, Alessandria Volley e Junior Casale: nel progetto Evo Volley, esempio di sinergia che funziona, per riunire le migliori forze della pallavolo a livello provinciale. Risultati subito concreti, la promozione della squadra femminile dalla D alla C e, da matricola, nell'ultimio campionato, uno straordinario 4° posto in C. Un progetto che vive, ora, una svolta verso l'alto: alla collaborazione, già attiva nella scorsa stagione, con Asd Armonia a Movimento di Felizzano, e con Davide Lanzavecchia e Elisabetta Badella, si aggiungono Volley Sale e Derthona Volley, con cui è stato sottoscritto un accordo. "Già lo scorso anno un primo approccio tecnico, ora sviluppato -spiega Mauro Bernagozzi, presidente dell'Alessandria Volley - per una ulteriore crescita tecnica di tutti i settori giovanili delle società coordinate, con direzione tecnica di Massimo Lotta, che ha il compito di programmare l'attività della prossima stagione e definirà anche le formazioni per la prossima stagione, insieme allostaff Evo Volley". Per Gabriele Vizio, presidente di Junior Casale, "questo accordo darà nuovo impulso al progetto e allargherà il raddio d'azione del movimento che abbiamo creato due anni fa. Aumenterannoi tesserati e le tesserate e nella gestione sarà importante il coinvolgimento delle due nuove realtà pallavolistiche. Soddisfatto Riccardo Rollandin, presidente del Sale, "perché si svilupperà un progetto tecnico che permetterà di partecipare ai più campionati, in diverse categorie, sotto l'egida di Evo Volley, ormai punto di riferimento per la pallavolo regionale. Felici di poter dare la nostra collaborazione". Raffaele Frisia, presidente del Derthona Volley, la definisce "una bellissima avventura, un modo innovativo di concepire la collaborazione sportiva, di cui anche noi siamo, orgogliosamente, parte". Nelle prossime settimane la definizione di tutte le squadre, e si annunciano altre novità.