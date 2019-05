Incontro proficuo con la società: Pellegrini rimane al Derthona

Luca Pellegrini rimane al Derthona. Si è immediatamente sgonfiato il caso relativo alle presunte dimissioni del tecnico dopo le contestazioni per la partecipazione alla partita degli sponsor dell'Alessandria Calcio: già nel pomeriggio di ieri, giovedì, la società aveva gettato acqua sul fuoco delle polemiche, smentendo le voci di una separazione dal tecnico, ma ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale. 'Abbiamo incontrato Pellegrini - conferma il direttore sportivo Luca Sacco - e le incomprensioni sono state immediatamente chiarite. Sin dal primo momento abbiamo manifestato la nostra totale solidarietà al mister, che è semplicemente uno di noi. Nel vertice di poche ore fa insieme al presidente, abbiamo raggiunto l'accordo per proseguire anche nella prossima stagione. Il Derthona, in Eccellenza, sarà guidato ancora dal 'nostro' Luca Pellegrini''.