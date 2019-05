L'OvadeseSilvanese divorzia da mister Vennarucci

Sorpresa inattesa in casa OvadeseSilvanese: da ieri sera Maurizio Vennarucci non è più l'allenatore degli "arancioneri"; non è bastato vincere un campionato riportando il calcio ovadese in Promozione per garantire la conferma al mister tortonese dopo una permanenza record di una stagione e mezza. Così come accadde con Sciutto tre anni fa, anche Vennarucci chiude la sua esperienza ovadese al termine di un salto di categoria. Si attendono ora le decisioni della dirigenza ed è già partito il totonome per il possibile sostituto, che voci attendibili indicano in Alberto Merlo: il mister acquese sarebbe, per esperienza e titoli, il profilo giusto per una società ambiziosa e, soprattutto, ha già lavorato negli ultimi anni con un buon numero di giocatori che vivono a Ovada e che potrebbero tornare alla "casa madre" per offrire il loro contributo.