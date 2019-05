Zimetal, il giorno della verità. Stasera gara1 con Trecate

"Oggi è il giorno che abbiamo sognato dal 26 agosto, al raduno. Il giorno per cui abbiamo sudato e lotatto, ci siamo sacrificati, tutti, per un unico scopo: vincere". Un lungo messaggio di coach Claudio Vandoni alla 'sua' Zimetal che alle 21, al PalaCima, inizia la serie di finale, sulla distanza delle cinque gare, con Trecate. "Vi ho scelti uno per uno - le parole di Vandoni alla squadra- sapendo che i buoni giocatori vincono le partite, ma servono uomini veri per raggiungere l'obiettivo per cui si è capaci di battersi e soffrire". Confessa, l'allenatore della formazione alessandrina, che in 42 anni di carriera non gli è capitato spesso, "è stato un privilegio costruire, insieme a questi ragazzi, giorno per giorno, un gruppo con principi e ideali comuni. Siamo partiti per raggiungere un sogno, che è alla nostra portata. So che tutti ci batteremo per il nostro sogno". Palla a due alle 21, l'appello al pubblico è "Coloriamo il PalaCima di rosso". Sarà una battaglia, Trecate ha qualità ed esperienza, Alessandria insegue il ritorno nella pallacanestro nazionale