Alessandria a 90 minuti dal sogno promozione

La promozione può essere già oggi. Il giorno in cui il sogno diventa realtà. Di partite a disposizione ce ne sono ancora due, ma Acf Alessandria già oggi alle 16.45 può festeggiare la promozione in C dopo un cammino trionfale. Pareggio all'esordio, con la formazione che diventerà la rivale diretta, Femminile Area Calcio, l'unica che ancora può puntare al primato nel girone B dell'Eccellenza Piemonte - Liguria, la nuova categoria nata in questa stagione, con le migliori formazioni femminili delle due regioni impegnate a conquistare il ritorno in un campionato nazionale. Da quel segno X fino ad oggi ben 17 vittorie, le ragazze in maglia grigia sono imbattutem sconfiggono anche le inseguitrici nella gara di ritorno. E oggi Femminile riposa: un successo contro Rupinaro significherebbe festa per la C conquistata. Con merito, va detto, dalle ragazze di Luca Barbesino, macchina da gol e difesa solidissima: nel gruppo c'è la giusta tensione, come quando c'è la consapevolezza di essere ad un passo dalla gloria e la voglia di viverla, questa gioia, è enorme. Per questo alza al massimo anche la concentrazione e la determinazione. Fischio d'inizio alle 15 al campo delle Casermette: Rupinaro è a centroclassifica, rendimento discreto, ma non ha più alcun obiettivo da centrare. Da tutta la squadra, dallo staff e dalla dirigenza un appello alla città: è il giorno in cui anche il tifo può fare la differenza, ingresso libero, Acf Alessandria merita una spinta anche dal pubblico, per poi gioire tutte insieme sul campo, al triplice fischio. C'è una squadra in maglia grigia che è ad un passo dalla promozione: solo per questo esserci è bellissimo e importante