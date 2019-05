Alessandria trionfa: settebello che vale la C

Bastava vincere. Addirittura anche un pareggio sarebbe stato sufficiente. Ma Acf Alessandria non si accontenta: dilaga, trionfa, travolge Rupinaro con un settebello E Martina Luison firma anche la rete numero 100 della stagione da incorniciare per la formazione allenata da Luca Barbesino. Le grigie sono in C dopo una annata straordinaria: un pareggio al turno d'esordio, con Femminile Area Calcio, che fino all'ultimo ha provato a stare in scia. Ma nessuno può tenere il passo di una squadra di altra categoria. che lascia alle avversarie solo le briciole. Un campionato che è una prova di forza e di qualità: 18 successi (manca ancora una giornata), contro Rupinaro 7-0, e già all'intervallo il punteggio è al sicuro, 4- 0, apre le marcature Garavelli, raddoppia Bergaglia, Di Stefano per il 3-0 e ancora Bergaglia per il poker. Nella ripresa doppietta personale di Di Stefano, Barbesino e il settimo sigillo di Luison, attacco da tripla cifra e difesa impenetrabile. Poi è festa,al campo delle Casermette, il cuore del calcio femminile alessandrino. Che veste grigio.