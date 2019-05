Fa festa l'Asca: Cirio piega Felizzano, Promozione più vicina

Avanza l'Asca. E' la squadra di Marco Usai a proseguire l'avventura nei playoff, con la Promozione che a questo punto è davvero vicina, mentre il Felizzano termina qui la propria stagione. 1-0 il finale per i padroni di casa, che in un 'Cattaneo' gremito soffrono nelle battute iniziali, ma poi aumentano il livello della propria prestazione e finiscono con l'imporsi meritatamente. In avvio, la formazione allenata da Nobili crea due clamorose occasioni per rompere l'equilibrio, ma Alberto Berengan è provvidenziale in entrambe le circostanze, sempre su Zanutto. L'Asca non sta certo a guardare e crea un paio di buone chance con El Amraoui, prima del gol di Cirio a metà frazione, con l'under di Usai abile a sfruttare una grave incertezza della difesa avversaria. Il Felizzano si rende ancora pericoloso in chiusura di primo tempo, ma nella ripresa - quando ci si attende l'assalto alla porta di Berengan - mancano idee e lucidità. Anzi, sono i locali a convincere maggiormente e a sfiorare in varie occasione il raddoppio, ma Borromeo ed El Amraoui sbagliano da pochi passi e poi una stupenda punizione di Mirone viene respinta dall'incrocio dei pali. Finale nervoso, il Felizzano reclama per un presunto rigore su Fassina, ma chiude in nove uomini per le espulsioni di Meda e di Pappadà: non ci sono nemmeno i presupposti per un assalto conclusivo, che avrebbe allungato la contesa ai supplementari. Vince l'Asca, che festeggia sotto la tribuna e prepara il decisivo triangolare per concretizzare il passaggio nella categoria superiore.