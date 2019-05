Festa Sexadium e Solero. Domenica le finali

E' il Sexadium di mister Pastorino a staccare il biglietto per la finale playoff contro la Novese, domenica prossima, 2 giugno, al Girardengo di Novi Ligure. Grazie al successo 1-0 firmato Dell'Aira contro una caparbia Capriatese, gli uomini di Sezzadio passano il turno. Il primo tempo termina a reti inviolate, i padroni di casa ci provano con Bosetti e Fofana senza però trovare la via del gol, mentre la formazione ospite risponde con il tiro di Arsenie parato da un attento Gallisai. Nella ripresa piovono cartellini per entrambe le compagini e al 10' la Capriatese resta in inferiorità numerica a causa del doppio giallo ai danni di Massone. Poco dopo il Sexadium trova il gol del vantaggio e della vittoria: l'assist di Bosetti viene sfruttato al meglio dal solito Dell'Aira che porta i suoi sul 1-0. E' l'episodio decisivo. Nel girone I la semifinale playoff tra Solero e Don Bosco Alessanria termina col pirotecnico 3-3; neanche i supplementari bastano alla formazione ospite, che a un certo punto era in vantaggio 3-1. Il Solero raggiunge così un traguardo storico e si qualifica così per la finale contro la Viguzzolese, domenica al "Carnevale" di Viguzzolo. Per la neo finalista, l'eroe è uno scatenato Mataj che semina il panico tra le fila salesiane e punisce tre volte la formazione ospite; per la Don Bosco Alessandria i gol portano le firme di Cirllo e la doppietta di Pirrone, che però non bastano.