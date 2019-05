Sale espugna Ovada. Finale con la Nicese

Nella finale playoff del girone alessandrino passa il turno il Sale di mister Rizzin che batte 2-0 ai supplementari l'Ovada di mister Puppo. Gli ospiti, peggio piazzati al termine della stagione regolare, potevano solo vincere e raggiungono l'obiettivo proprio in extremis, regalandosi l'accesso all'atto conclusivo. Nei novanta minuti regolamentari entrambe le formazioni non riescono a sfondare le difese avversarie e solo nei supplementari la formazione ospite aumenta la pressione e trova la via del gol: le reti che siglano il passaggio del turno sono firmate Diego Fossati e Cristian Castini. Il Sale espugna così Ovada e si prepara a giocarsi il salto di categoria contro la Nicese, squadra del girone astigiano.