Zimetal domina la prima tappa del sogno

Meglio di così il sogno non poteva iniziare. Quello annunciato il giorno del raduno, 26 agosto 2018. Nove mesi dopo il primo passo verso la B dice che la Zimetal è la squadra più forte: 81-54, i 27 punti alla sirena di gara1, in un PalaCima gremito di tifosi e colorato di rosso. La squadea di casa scava subito il solco, 24-15, eall'intervallo lungo è già 46-32. Accenno di equilibrio nel terzo parziale, ma comunque allungando ancora, 66-47, nell'ultimo parziale l'intensità difensiva permette di mettere un margine enorme tra le due squadre. Ancora una volta un successo della squadra, in doppia cifra Kuvekalovic (22) e capotan Lemmi (19), ma c'è un contributo determinante di tutti. Lo dicono anche le percentuali, 52 per cento da due punti, 36 da tre e 45 rimbalzi, di cui ben 30 difensivi. Non bastano, agli ospiti, Peroni e Sanlorenzo, una prestazione più di individualità che di collettivo. E il divario è netto. Gara 2 mercoledì 29, ancora al PalaCima, alle 21, per avvicinare il traguardo