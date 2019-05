Dopo una sola stagione Massimo Bisin lascia il Derthona Basket. Il responsabile del settore giovanile bianconero ha deciso, infatti, di lasciare la società bianconera per tornare alla Dinamo Sassari. Per Bisin, 60 anni, si tratta di un ritorno in Sardegna in un ruolo che aveva già ricoperto dal 2013 al 2016. Per il Derthona Basket e per il suo responsabile Andrea Ablatico, invece, si apre ora la ricerca di un sostituto all'altezza delle ambizioni del settore giovanile tortonese.