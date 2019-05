Zimetal, il bis non c'è. Trecate pareggia i conti

Gara2 è sempre la più difficile. Ma anche quella che dà il polso esatto della situazione. Divisa esattamente a metà: per 20' Zimetal Alessandria è padrona del campo, anche se non le riesce di scappare, dopo l'intervallo cresce Trecate e il terzo quarto è quello che pesa di più nell'economia di una gara che riporta la serie di finale in parità, 1-1. Alla sirena 72-75, perché l'intensità difensiva è diversa rispetto al primo confronto: solo 37 rimbalzi, e 24 in difesa, non che Trecate faccia molto meglio (39), ma sicuramente si sono concessi tiri di più alle mani calde avversarie, Negri, e soprattutto Tannoia e Peroni e a Negri si è permesso, nella seconda parte, di smistare di più il gioco. Alessandria chiude avanti il primo 24-19 e alla pausa i punti di margine sono 10, 44-34, ma al ritorno sul parquet Trecate riesce ad amplificare i segnali che già ha dato nei primi 20'. Zimetal si inceppa proprio mentre gli avversari accelerano, e in un tempo, il terzo, quasi si divora tutto il vantaggio, anche se entra nell'ultimo periodo ancora avanti, 55-53. Trecate è lanciato, i padroni di casa hanno smarrito il killer instinct. Aggancio e sorpasso, nonostante quattro giocatori in doppia cifra (Gay 19, miglior realizzatore), i novaresi riescono a limitare Kuvekalovic, che si ferma a 10. Domenica gara3, alle 18, a Trecate: adesso la reazione che fa la differenza deve arrivare dagli uomini di Vandoni