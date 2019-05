Un ritorno voluto, gradito e applaudito: Ernesto Volpara torna a casa, all'Alessandria Volley, e riprende il suo posto nello staff tecnico. "Un onore, per me, tornare, dopo un anno, in una società che, anche in questi mesi, da 'fuori', ho visto fare enormi passi avanti, come è da tre anni a questa parte. Una realtà fra le più importanti in provincia, di cui sono fiero di far parte. Grazie al presidente Mauro Bernagozzi - sottolinea 'Spina' - e a tutto lo staff, in particolare al direttore tecnico Massimo Lotta e al direttore sportivo Cristina Sacchiero, per la fiducia nella mia persona e per l'opportunità che hanno scelto di concedermi". Promesse? "Dare il massimo, con tutte le atlete dei gruppi che mi saranno affidati, per regalare a tutti, anche i tifosi, le soddisfazioni e le emozioni che questo grande gruppo merita". Molto soddisfatto di ritrovare Volpara anche il direttore generale Andrea La Rosa. "Contento che 'Spina' abbia accettato di vivere con noi questa nuova avventura. L'ho già visto all'opera nella stagione 2017 - 2018, è la persona giusta per il nostro percorso e per i nostri obiettivi".