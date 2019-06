Piccoli sportivi da oscar, la vittoria di tutti

Alcuni sono davvero piccoli, ai primi passi, eppure determinati e felici. Altri sono un po' più grandi, qualche partita o trofeo già disputati (o anche molti) e le idee chiare sui campioni da imitare. Sono 24 espressioni, bellissime, della magia dello sport. Rappresentano i 120 che hanno partecipato alla quarta edizione di Piccolo Sportivo da Oscar, il concorso ideato e organizzato da Il Piccolo e Radio Gold per far conoscere i moltissimi protagonisti del movimento sportivo giovanile in provincia. Hanno vinto tutti: in tre hanno alzato l'oscar, ma la festa alla proclamazione e per tutto il pomeriggio a The Garden, con molti atleti e atlete che sono venuti a fare il tifo per i compagni, e la commozione di allenatrici e allenatori, delle famiglie, degli amici dimostra che tutti hanno compreso lo spirito di questa iniziativa. Parlare di sport, di chi lo pratica, di chi lo insegna, di chi permette ai giovani di scegliere la disciplina preferita e crescere, di chi non guarda le classifiche, ma è entusiasta di esserci. In questo video le parole dei vincitori, portavoci di tutti. Sul Piccolo in edicola martedì le foto della finale. Appuntamento alla quinta edizione