'Cortina - Dobbiaco': Stefani vola, argento assoluto

L'anno d'oro di Elisa Stefani continua. Anche alla Cortina - Dobbiaco, edizione del ventennale della classica sulle Dolomiti, 30 chilometri, che oltre alle qualità tecniche e alla condizione atletica mette alla prova anche la strategia in corsa. La valenzana, che gareggia per Brancaleone Asti, allenata da Maurizio Di Pietro, ha scelto quelle che definisce "le amate Dolomiti, dove mi sento a casa" per chiudere la prima parte della stagione. Scelta vincente: è seconda assoluta al traguardo e prima italiana, in 1h51'40''. Doppio alloro e, anche, primato personale, migliorandosi di ben 5'. "Una grande emozione", confessa. Da applausi