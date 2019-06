Impresa Solero, è in Prima Categoria

Nel girone I è il Solero a conquistare la Prima Categoria superando in trasferta 1-0 la Viguzzolese.

Nei primi quarantacinque la formazione ospite, guidata da mister Bello, realizza il gol a dieci minuti prima dell’intervallo con Andrea Polastri bravo a firmare il vantaggio.

Nella ripresa la Viguzzolese tenta di agganciare il Solero ma non riesce a sfondare le retrovie avversarie.

Al 40’ del secondo tempo viene allontanato dal campo per proteste il mister del Solero, Alessandro Bello. La Viguzzolese continua disperatamente a cercare il gol del pareggio e assalta la porta di Maino senza però riuscire a segnare. Nel finale espulso anche il difensore centrale Ratti tra le fila della formazione granata guidata da mister Lombardi.

Festeggia così il Solero che dopo aver conquistato i playoff nell’ultima giornata proprio battendo la Viguzzolese, vince la finale e sale in Prima