Sale, tre gol per salire in Seconda

Il Sale asfalta 3-0 la Nicese e conquista il passaggio in Seconda Categoria

Gli uomini guidati da mister Mauro Rizzin passano in trasferta a Nizza Monferrato grazie alla doppietta di Cristian Castini e al gol di Mangiarotti.

Nella prima frazione di gioco è la formazione ospite del Sale a portarsi in vantaggio quando all’undicesimo un ispirato Mangiarotti realizza il gol dell’1-0; la Nicese fa fatica e non riesce e a rendersi pericolosa mentre il Sale continua a tenere il pallino del gioco.

Anche nella ripresa è sempre e solo il Sale a tenere le redini della partita e la doppietta di Cristian Castini chiude definitivamente il match: vittoria per 3-0 per i ragazzi di Rizzin che finalmente possono dar inizio ai festeggiamenti