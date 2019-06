Zimetal, ancora fatali gli ultimi secondi. Trecate avanti

Adesso è Trecate a vedere la B molto da vicino. In gara3 di finale, la prima in trasferta, ancora una volta fatali i secondi finali per Zimetal Fortitudo Alessandria: sul 66-66 entra il canestro in sospensione di Tannoia per i padroni di casa e, invece, la bomba da 3 di Kuvekalovic, sulla sirena, trova il ferro, 68-6 per Trecate, che conduce nei primi due quarti, 19-17 e 41-34. Dopo l'intervallo gli alessandrin tornano padroni del campo, e ritrovano anche l'intensità difensiva, 52-56, ma non hanno cotinuità e mancano, soprattutto, i punti pesanti di giocatori chiave per tutta la stagione, come lo stesso Kuvekalovic, in ombra nelle ultime due partite. Basti pensare che uno solo è in doppia cifra, Pavone, con 18: gli uomini di Vandoni ancora avanti, 58-63, a 3' dalla sirena, ma sono raggiunti e di nuovo scavalcati, come quattro giorni prima, quando ormai i supplementari sembrano vicini. Parlano anche le cifre: solo 44 per cebto da 2 e 27 da 3 e solo 34 rimbalzi in tutto. Mercoledì, alle 21, la gara cruciale, da vincere a tutti i costi, per portare di nuovo la serie al PalaCima, domenica 9. La strada verso la B ora è tutta in salita