Alessandria Volley, selfie sul Meier e poi la festa

Oltre 300 alla festa di fine stagione. Anche se l'annata agonistica dell'Alessandria Volley, la terza di gestione Bernagozzi, proseguirà ancora, con gli appuntamenti di giugno, con tornei in provincia e non solo. Questa sera appuntamento, in parco Italia, a 'La Ghiottosa', prologo alle 19, su Ponte Meier per un selfie: momento di bilanci, ma anche di programmi, per il quarto anno con Massimo Lotta direttore tecnico, ma in realtà sono sei anni che è in città, prima al Quattrovalli con la presidenza di Stefano Venneri. Anno 2013m nel 2014 il ventennale, con Letizia Camera, Francesca Napodano e Andrea Lucchetta. "Con la spinta di Lotta e di dirigenti come Mauro Bernagozzi, Antonio D'Onofrio, Gino Marku e Tiziana Beghin sono anni di crescita. Anche nella fase2, quella dell'unione con altre sodalizi di Avbc e Vela: nasce l'Alessandria Volley, con Mauro Bernagozzi presidente, volto nuovo, e rappresentanti di tutte le anime del nuovo sodalizio nella dirigenza". La storia recente è l'accordo con CentoGrigio, il numero dei tesserati che raddoppia, le atlete e atlete nelle rappresentative, il passaggio di Alice Nardo all'Igor, la crescita del settore maschile. "Traguardi importanti, grande passione, nuove sfide per il futuro. E stasera si fa festa, anche con sponsor e autorità"